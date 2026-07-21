مؤشر S&P 500 يغلق على تراجع طفيف وسط ترقب نتائج شركات التكنولوجيا وتطورات الشرق الأوسط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة إيثريوم (ETH) بالقرب من مستوى 1,900 دولار، بعدما خفضت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR) وتيرة مشترياتها من العملة لصالح إعادة شراء أسهم بقيمة 85 مليون دولار، في وقت واصلت فيه صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بإيثريوم في الولايات المتحدة تسجيل تدفقات نقدية إيجابية.

BitMine تقلص وتيرة شراء إيثريوم

اشترت BitMine نحو 7,430 وحدة من إيثريوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل حجم شراء أسبوعي منذ تحول الشركة إلى نموذج الاحتفاظ بالعملات الرقمية كأصول خزينة.

ورفعت الصفقة الأخيرة إجمالي حيازات الشركة إلى 5.777 مليون ETH، بقيمة تقدر بنحو 10.86 مليار دولار وقت إعداد التقرير.

وأوضحت الشركة أن هذه الكمية تمثل نحو 4.8% من إجمالي المعروض المتداول من إيثريوم، لتصبح على بعد 0.2% فقط من هدفها الأولي المتمثل في امتلاك 5% من إجمالي المعروض.

ويتماشى تباطؤ وتيرة الشراء مع تصريحات الشركة السابقة بأنها ستخفض عمليات الاستحواذ على إيثريوم كلما اقتربت من بلوغ هذا الهدف.

وفي المقابل، وجهت الشركة جزءًا من رأسمالها إلى إعادة شراء الأسهم، حيث أنفقت الأسبوع الماضي نحو 85.88 مليون دولار لإعادة شراء حوالي 5.5 مليون سهم من أسهمها العادية، بمتوسط سعر 15.61 دولارًا للسهم، وذلك ضمن برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة توماس لي: "نرى أن إعادة شراء أسهم الشركة تضيف قيمة لمساهمينا."

كما أكدت BitMine أنها قامت برهن (Staking) نحو 4.917 مليون ETH، أي ما يعادل 85% من إجمالي حيازاتها، عبر منصة Made in America Validator Network (MAVAN) المخصصة للمؤسسات.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الأصول إيرادات سنوية من عمليات الرهن تبلغ نحو 247 مليون دولار.

كما أفادت الشركة بأنها تمتلك:

207 عملات بيتكوين (BTC).

حصة بقيمة 180 مليون دولار في Beast Industries.

استثمارًا بقيمة 58 مليون دولار في خزينة Worldcoin (WLD).

استثمارات في Eightco Holdings (ORBS).

إضافة إلى 385 مليون دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتداول.



صناديق ETF تواصل التعافي لكن التدفقات لا تزال محدودة

في المقابل، واصلت صناديق ETF الفورية لإيثريوم في الولايات المتحدة التعافي، بعدما سجلت صافي تدفقات نقدية بقيمة 105.4 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات SoSoValue.

ويمثل ذلك الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الإيجابية، بعد ثمانية أسابيع متتالية من التخارجات.

واستحوذ صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) على معظم هذه التدفقات، بعدما جذب 135.31 مليون دولار خلال الأسبوع، بينما لم تسجل معظم الصناديق الأخرى أي نشاط يُذكر، في حين سجل بعضها صافي تدفقات خارجة.

ورغم هذا التحسن، لا تزال التدفقات الحالية محدودة مقارنة بحجم التخارجات الكبيرة التي شهدتها الصناديق خلال الأشهر الستة الماضية.

التوقعات الفنية: إيثريوم يختبر مقاومة 1,909 دولار

من الناحية الفنية، بلغت قيمة تصفيات مراكز التداول على إيثريوم خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 73 مليون دولار، منها 37.71 مليون دولار لمراكز شراء (Long)، وفق بيانات Coinglass.

وعلى الرسم البياني اليومي، حافظت العملة على نظرة إيجابية قصيرة الأجل بعد استعادتها التداول أعلى متوسطي الحركة الأسيين لـ20 يومًا و50 يومًا عند 1,810 دولارًا و1,818 دولارًا على التوالي، ما يشير إلى عودة المشترين للسيطرة، رغم استمرار المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند نحو 1,940 دولارًا في تشكيل مقاومة رئيسية.

كما يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يتحرك قرب 62 نقطة، ومؤشر Stochastic بالقرب من 80 نقطة، استمرار الزخم الصعودي، رغم اقترابهما من مناطق التشبع الشرائي، وهو ما قد يحد من وتيرة الارتفاع.

ويختبر سعر إيثريوم حاليًا مستوى المقاومة الأول عند 1,909 دولارات، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم.

وفي حال الإغلاق اليومي فوق هذين المستويين، فقد يفتح ذلك الطريق أمام استهداف مستويات 2,018 دولارًا ثم 2,107 دولارات، مع أهداف صعودية لاحقة عند 2,211 دولارًا و2,388 دولارًا.

أما على الجانب الهابط، فيمثل مستوى 1,854 دولارًا أول منطقة دعم، يليه متوسطا الحركة الأسيان عند 1,810 دولارًا تقريبًا، بينما قد يؤدي كسر هذه المستويات إلى تراجع السعر نحو 1,741 دولارًا، ثم إلى 1,524 دولارًا و1,404 دولارات إذا استمرت الضغوط البيعية.