الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 05:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر المؤشر بثبات مستوى 101.00 والذي يشكل بدوره لعائق لحظي أمام المحاولات الصاعدة ليضطر لتشكيل بعض الموجات السلبية ليستقر من خلالها قرب مستوى 100.75.

 

نشير إلى أن استقرار السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبثبات الدعم الأولي المستقر عند 100.50, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي القفز فوق مستوى 101.00 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 101.20 و101.55 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.60 و 101.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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