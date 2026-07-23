تحديث توقع سعر الفضة اليوم 23-07-2026

تأثر سعر المؤشر بثبات مستوى 101.00 والذي يشكل بدوره لعائق لحظي أمام المحاولات الصاعدة ليضطر لتشكيل بعض الموجات السلبية ليستقر من خلالها قرب مستوى 100.75.

نشير إلى أن استقرار السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة وبثبات الدعم الأولي المستقر عند 100.50, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي القفز فوق مستوى 101.00 ومن ثم ليستهدف محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 101.20 و101.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.60 و 101.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع