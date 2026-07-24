اليورو ينتعش قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

• وزارة الخزانة الأمريكية تدعو إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية

•الحكومة اليابانية مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق الصرف

•التضخم الأساسي في اليابان يرتفع، ولكنه يبقى دون هدف البنك المركزي



ارتفع الين الياباني بشكل طفيف في السوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ضمن محاولات التعافي من المستويات الأدنى في 40 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة ، وسط تحذيرات أمريكية من تقلبات الين المفرطة.



والعملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية في شهرين ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،وتركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.



أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو تسارعًا في معدل التضخم الأساسي باليابان خلال يونيو، إلا أنه لا يزال دون المستوى المستهدف لبنك اليابان على المدى المتوسط، الأمر الذي يدعم توقعات الأسواق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.1% إلى (163.72 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (163.83¥)، و سجل أعلى مستوى عند (163.94 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،وسجل أدنى مستوى في 40 عامًا عند 163.99 ينات ،بسبب استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.85% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو الماضي.



تحذيرات أمريكية

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقريرها نصف السنوي الصادر أمس الخميس، من استمرار ضعف الين والتقلبات المفرطة في سوق الصرف، وحثّت بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكدةً أن استكمال تطبيع السياسة النقدية سيساعد على استقرار العملة اليابانية والحد من تقلباتها.



الحكومة اليابانية

أكدت وزيرة المالية اليابانية ،ساتسوكي كاتاياما، على أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق الصرف إذا لزم الأمر"، وأشارت إلى أن السلطات تراقب عن كثب تحركات العملات ، لكنها امتنعت عن التعليق على مستوى معين لسعر الصرف.



نفذت اليابان أكبر تدخل في تاريخها بسوق الصرف خلال شهري أبريل ومايو، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 160 ينًا.



لكن تأثير ذلك التدخل تلاشى تدريجيًا، كما خفف المسؤولون اليابانيون من حدة التهديدات العلنية بالتدخل، مفضلين اتباع استراتيجية التدخل المفاجئ لإبقاء الأسواق في حالة ترقب.



تلاشى أيضًا الأثر الإيجابي لتصريحات رسمية بشأن إمكانية قيام صندوق التقاعد الحكومي بتحويل جزء من استثماراته الأجنبية إلى الأصول المحلية، ليتحول اهتمام الأسواق مجددًا إلى احتمالات تنفيذ السلطات اليابانية عمليات شراء مباشرة للين في سوق الصرف.



التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 1.6% فى يونيو،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.6% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.4% في مايو" بأدنى وتيرة منذ مارس 2022 ".



رغم ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان ، لكنه ظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الشركات لم تُحمّل الأسر بعدُ ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل فعّال.



الفائدة اليابانية

•يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل ،لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد ، و اتخاذ الإجراءات النقدية المناسبة.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو مستقر حول 30%.

•وتسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر عند 95%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



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