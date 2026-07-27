الارشيف / الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-07-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 01:23 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحاول السعر بارتفاعه الأخير تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للتخلص من الضغوط الفنية واستكمال مسار التعافي خلال الفترة المقبلة.

 

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من سرعة مواصلة المكاسب أو يدفع إلى بعض التذبذب وجني الأرباح قبل استكمال المسار الصاعد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا