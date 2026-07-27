سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-07-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحاول السعر بارتفاعه الأخير تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للتخلص من الضغوط الفنية واستكمال مسار التعافي خلال الفترة المقبلة.

ورغم استمرار الزخم الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من سرعة مواصلة المكاسب أو يدفع إلى بعض التذبذب وجني الأرباح قبل استكمال المسار الصاعد.