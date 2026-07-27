سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 27-07-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصول تلك المؤشرات لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.