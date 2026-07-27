الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 27-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 27-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 27-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 27-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 01:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصول تلك المؤشرات لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا