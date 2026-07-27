سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 27-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.