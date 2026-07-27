الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 27-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 27-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 27-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 02:38 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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