سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم الأولي-توقعات اليوم 28-7-2026

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط بتشكيله يوم أمس لعدة موجات سلبية محققا بذلك للهدف الأول المستقر عند 7410.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

فالثبات المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 7580.00 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تشكل جميعها عوامل أساسية لتأكيد المسار التصحيحي الهابط لنتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 7350.00 وصولا للدعم التالي المتمركز عند 7290.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7355.00 و 7455.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض