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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم الأولي-توقعات اليوم 28-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-28 05:12 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط بتشكيله يوم أمس لعدة موجات سلبية محققا بذلك للهدف الأول المستقر عند 7410.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.
فالثبات المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 7580.00 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تشكل جميعها عوامل أساسية لتأكيد المسار التصحيحي الهابط لنتوقع استهداف السعر قريبا لمستوى 7350.00 وصولا للدعم التالي المتمركز عند 7290.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7355.00 و 7455.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض