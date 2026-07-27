سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر.. ارتفاع جديد بالأسواق

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، 27 يوليو 2026، ارتفاعا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، 6005 جنيهات للبيع، و5935 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 6865 جنيها للبيع، و6785 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين إلى: 5145 جنيها للبيع، و5085 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 4005 جنيهات للبيع، و3955 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 48040 جنيها للبيع، و47480 جنيها للشراء.

