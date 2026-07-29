بالأرقام.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3304) دولار أمريكي، بارتفاع (0.04%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1673) يورو بنسبة (0.13%). بورصة لندن من ناحية أخرى، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.83%).

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (89.27) نقطة، ليصل عند مستوى (10871.02) نقطة.