انخفاض خسائر «سابك» إلى 0.83 مليار ريال بالربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض صافي خسائر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للربع الثاني من 2026 بشكل كبير ليسجل 833 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بلغ 4.07 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ووفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك التحسن الكبير إلى انخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.79 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول في الربع المماثل من العام السابق تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.
ويرجع انخفاض صافي الخسائر أيضًا إلى تحسن في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة والتي ارتفعت بمبلغ 732 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل انخفاض في استثمارات حقوق ملكية في أوروبا في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 380 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقييم العادل لأدوات المشتقات في حقوق الملكية في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
وقابلت تلك الأسباب الإيجابية انخفاض في اجمالي الربح بمبلغ 1.87 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الانخفاض في الإيرادات. وبشكل عام، يعكس هذا الربع تقدمًا ملموسًا في الحد من الخسائر وتعزيز أداء الشركة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى الانخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 4.06 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول في الربع الثاني من العام السابق تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع "تيسايد" بالمملكة المتحدة.
ويرجع انخفاض الخسائر كذلك إلى عدم وجود تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال سعودي والتي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2025، وتحسن النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 810 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل انخفاض في استثمارات حقوق ملكية في أوروبا في الربع الثاني من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
وقابل تلك الأسباب الايجابية انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 1.79 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الانخفاض في الإيرادات.
ووفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية"، يعود ذلك التحسن الكبير إلى انخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.79 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول في الربع المماثل من العام السابق تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة.
ويرجع انخفاض صافي الخسائر أيضًا إلى تحسن في النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة والتي ارتفعت بمبلغ 732 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل انخفاض في استثمارات حقوق ملكية في أوروبا في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 380 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقييم العادل لأدوات المشتقات في حقوق الملكية في الربع المماثل من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
وقابلت تلك الأسباب الإيجابية انخفاض في اجمالي الربح بمبلغ 1.87 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الانخفاض في الإيرادات. وبشكل عام، يعكس هذا الربع تقدمًا ملموسًا في الحد من الخسائر وتعزيز أداء الشركة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
نتائج سابك المالية للنصف الأول 2026في النصف الأول من العام 2026، تحسن صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة بشكل كبير ليسجل 820 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 5.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى الانخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 4.06 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول في الربع الثاني من العام السابق تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع "تيسايد" بالمملكة المتحدة.
ويرجع انخفاض الخسائر كذلك إلى عدم وجود تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال سعودي والتي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2025، وتحسن النتائج من مشاريع مشتركة غير تكاملية وشركات زميلة بمبلغ 810 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل انخفاض في استثمارات حقوق ملكية في أوروبا في الربع الثاني من العام السابق، والتي بطبيعتها غير نقدية.
وقابل تلك الأسباب الايجابية انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 1.79 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الانخفاض في الإيرادات.