«ولاء» تتحول إلى الربحية بـ 32.2 مليون ريال بالربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - حققت شركة "ولاء للتأمين التعاوني" صافي ربح للربع الثاني من العام 2026 بلغ 32.2 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بقيمة 44.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود التحول إلى الربحية إلى انخفاض الخسائر في قطاعي التأمين الطبي والتأمين على المركبات بنسبة 68.66% و102.52% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع الارباح في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث الأخرى بنسبة 17.58%.
كما يعود تحقيق الربح لهذا الربع إلى ارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 70.12%، وزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56.17%.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 53.41 مليون ريال، مقارنةً بصافي بلغت 107.12 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود التحول إلى الربحية إلى انخفاض الخسائر في قطاعي التأمين الطبي والتأمين على المركبات بنسبة 68.66% و102.52% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع الارباح في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث الأخرى بنسبة 17.58%.
كما يعود تحقيق الربح لهذا الربع إلى ارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 70.12%، وزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56.17%.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 53.41 مليون ريال، مقارنةً بصافي بلغت 107.12 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.