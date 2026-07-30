انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. التفاصيل هنا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 30 يوليو 2026، انخفاضا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الخميس، 427 ريالا، مقابل 429 ريالا، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس، 488 ريالا، مقابل 490.25 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 447.25 ريال، مقابل 449.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الخميس، 366 ريالا، مقابل، 364.25 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 15176.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3415.5 ريال.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام