أرباح «حلواني إخوان» تقفز 370% إلى 11.47 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة حلواني إخوان في الربع الثاني من 2026 بنسبة 370% إلى 11.47 مليون يال، مقابل 2.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1) ارتفاع هامش مجمل الربح بنقطة مئوية واحدة، نتيجة تحسن كفاءة التشغيل وانخفاض تكلفة شراء المواد الأولية.
2) انخفاض مصاريف التمويل بنحو 35% ويعود ذلك إلى التحسن في دورة رأس المال العامل.
3) تسجيل إيرادات أخرى ناتجة عن رد مخصصات انتفى الغرض منها.
4) تسجيل أرباح فروقات عملات أجنبية ناتجة عن تحسن سعر الصرف في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، والتي بلغت 1.3 مليون ريال (مقابل خسائر بنحو 0.7 مليون ريال للربع الثاني من عام 2025م).
حققت الشركة صافي ربح خلال الربع الحالي بمقدار 11.4 مليون ريال منخفضًا بنحو 3.9 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، نتيجة تأثر مبيعات الشركة الموحدة بطبيعة الطلب الموسمي خلال الفترة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1) ارتفاع هامش مجمل الربح بنقطة مئوية واحدة، نتيجة تحسن كفاءة التشغيل وانخفاض تكلفة شراء المواد الأولية.
2) تسجيل إيرادات أخرى ناتجة عن رد مخصصات انتفى الغرض منها.
3) انخفاض مصاريف التمويل بنحو 39% ويعود ذلك إلى التحسن في دورة رأس المال العامل.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1) ارتفاع هامش مجمل الربح بنقطة مئوية واحدة، نتيجة تحسن كفاءة التشغيل وانخفاض تكلفة شراء المواد الأولية.
2) انخفاض مصاريف التمويل بنحو 35% ويعود ذلك إلى التحسن في دورة رأس المال العامل.
3) تسجيل إيرادات أخرى ناتجة عن رد مخصصات انتفى الغرض منها.
4) تسجيل أرباح فروقات عملات أجنبية ناتجة عن تحسن سعر الصرف في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية، والتي بلغت 1.3 مليون ريال (مقابل خسائر بنحو 0.7 مليون ريال للربع الثاني من عام 2025م).
حققت الشركة صافي ربح خلال الربع الحالي بمقدار 11.4 مليون ريال منخفضًا بنحو 3.9 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، نتيجة تأثر مبيعات الشركة الموحدة بطبيعة الطلب الموسمي خلال الفترة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1) ارتفاع هامش مجمل الربح بنقطة مئوية واحدة، نتيجة تحسن كفاءة التشغيل وانخفاض تكلفة شراء المواد الأولية.
2) تسجيل إيرادات أخرى ناتجة عن رد مخصصات انتفى الغرض منها.
3) انخفاض مصاريف التمويل بنحو 39% ويعود ذلك إلى التحسن في دورة رأس المال العامل.