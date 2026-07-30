أرباح التعاونية للتأمين السعودية تتراجع إلى 321.77 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

سجلت الشركة التعاونية للتأمين تراجعا نسبته 31.16%، بصافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 321.77 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 467.42 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح يعزى إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين، وارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين العام بشكل ملحوظ، نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة.

وأشارت إلى أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين الصحي، نتيجة موسمية المطالبات، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع تأمين المركبات نتيجة ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع إيرادات التأمين إلى 6.23 مليار ريال مقابل 5.23 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع نسبته 19.17%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 609.85 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 609.85 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 16.36%.