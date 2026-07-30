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أخبار من السعودية.. الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة 1/4
  • أخبار من السعودية.. الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة 2/4
  • أخبار من السعودية.. الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة 3/4
  • أخبار من السعودية.. الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة 4/4

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - دشن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم سوق التمور الموسمي السادس بمركز رهاط، لدعم المزارعين وتسويق إنتاج نحو 300 ألف نخلة، بما يعزز العائد الاقتصادي ويحقق مستهدفات التنمية.
وافتتح نائب محافظ الجموم زايد الذبياني فعاليات السوق، وجاء التدشين بحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن المعيدي.
الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة

تنشيط الحركة الزراعية


يستهدف السوق رفع العائد المالي للمنتجين وتنشيط الحركة الزراعية في مركز رهاط، الذي يُعد من أبرز المراكز الزراعية بالمحافظة، وتحتضن مزارع المركز مئات الآلاف من النخيل التي تنتج أصنافاً متنوعة، أبرزها المتلبن واللبانة والسكري والعجوة والروثانة.
الجموم تطلق سوق التمور السادس لتسويق إنتاج 300 ألف نخلة

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس، أن تنظيم الأسواق الموسمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم المزارعين، موضحًا أن تعزيز تسويق المنتجات المحلية يساهم في تنمية القطاع، ورفع كفاءة التسويق، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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