أخبار من السعودية.. «إنجاد» تنقذ مفقودين وتسحب 776 مركبة عالقة خلال أسبوع

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الحد من الحوادث

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تعاملت الفرق الميدانية لجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ مع 778 بلاغًا طارئًا خلال الأيام السبعة الماضية، شملت إنقاذ مفقودين وسحب مركبات عالقة في المناطق البرية، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.وأوضحت أن البلاغات التي باشرتها الفرق المختصة تضمنت التعامل مع حالتي فقدان لأشخاص، وأضافت أن العدد الأكبر من المهام تركز في إنقاذ 776 مركبة علقت في الوحل والرمال.وبيّنت «إنجاد» أن الاستجابة لهذه الحالات تمت وفق الإجراءات المتبعة لتقديم العون للمحتاجين.وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن مساعي الجمعية المستمرة لخدمة المجتمع وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث.ودعت الجمعية مرتادي المناطق البرية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر لتجنب المخاطر.وأكدت أن الوعي بهذه التعليمات يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة العامة.وأشارت الجمعية إلى مواصلة أعمالها الإنسانية والتطوعية على مدار الساعة لتقديم المساندة في مختلف الظروف.واختتمت بيانها بالتأكيد على التزامها برسالتها المجتمعية، انطلاقًا من مبدأ «خير الناس أنفعهم للناس».