أخبار من السعودية.. عاجل - ألوان لكل حاوية.. نظام جديد ينظم نفايات البناء والهدم

كفاءة بالجمع والمعالجة

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أقرَّ المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" نظامًا موحدًا للترميز اللوني لحاويات نفايات البناء والهدم؛ لضمان تصنيفها بدقة من المصدر.وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى رفع كفاءة الفرز وزيادة معدلات إعادة التدوير؛ دعمًا للاستدامة البيئية.وأوضح المركز أن النظام الجديد يحدد ألوانًا معتمدة لكل نوع من أنواع النفايات الناتجة عن المشاريع الإنشائية.ويسهم هذا الإجراء في تسهيل التعرف على المواد المختلفة وتحقيق تنظيم أكثر كفاءة لعمليات الجمع والمعالجة.وبيَّن "موان" أن التصنيف اللوني يشمل ثماني فئات رئيسية، تتضمن المعادن الحديدية، والمعادن غير الحديدية، والمعادن المختلطة، والمواد الخاملة.كما يغطي النظام الجديد حاويات البلاستيك المختلط، والخشب، والزجاج، والجبس.وأكد المركز الوطني لإدارة النفايات أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير منظومة إدارة نفايات البناء والهدم.وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري عبر تحسين جودة الفرز الأولي.وأشار "موان" إلى أن الالتزام بالترميز اللوني سينعكس إيجابًا على الاستفادة القصوى من المواد المهدرة وزيادة معدلات تدويرها، ويأتي ذلك في إطار مساعي المركز لرفع كفاءة إدارة الموارد وحماية البيئة.