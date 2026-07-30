أخبار من السعودية.. 135 باحثًا يوثقون 14 اكتشافًا علميًا في أعماق البحر الأحمر

جمع البيانات وتوثيق البيئات البحرية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تسجيل 14 اكتشافاً علمياً ضمن «رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر»، بعد مسح بحري تجاوز 70 ألف كيلومتر، لتعزيز حماية التنوع الأحيائي وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح المركز أن الاكتشافات العلمية شملت توثيق الثقوب الزرقاء والرؤوس الحائطية والشعاب المرجانية الحلقية. وبيّن أن هذه النتائج تفتح آفاقاً جديدة لفهم النظم البيئية البحرية وتدعم برامج المحافظة عليها.وكشف أن الفرق البحثية جمعت بيانات علمية دقيقة لتوثيق البيئات البحرية بمشاركة أكثر من 135 باحثاً وباحثة. وأشار إلى أن هذه الجهود المبذولة خلال الأعوام الخمسة الماضية تعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للأبحاث والاستكشافات البحرية.وأفاد المركز بتنفيذ 44 رحلة غوص عبر غواصات مأهولة وصلت إلى أعماق 500 متر. وأضاف أن الفرق أنجزت 131 مهمة بواسطة مركبات مسيّرة عن بُعد استكشفت أعماقاً بلغت 2300 متر.ولفت إلى أن الرحلة سجلت الوصول إلى أقصى عمق بحري بلغ 2752 متراً في البحر الأحمر. وأكد أن توفير هذه القاعدة من البيانات العلمية يدعم اتخاذ القرارات البيئية المبنية على الأدلة.