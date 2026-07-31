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انخفاض البورصة البريطانية وارتفاع الجنيه الإسترليني

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  • انخفاض البورصة البريطانية وارتفاع الجنيه الإسترليني 1/3
  • انخفاض البورصة البريطانية وارتفاع الجنيه الإسترليني 2/3
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الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3462) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية عند (1.1682) يورو بنسبة (0.23%).
الجنيه الإسترليني - مشاع إبداعي

البورصة البريطانية

كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الخميس على انخفاض بنسبة (0.10%).
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (11.14) نقطة، ليصل عند مستوى (10897.27) نقطة.
مؤشر بورصة لندن - أرشيفية
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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