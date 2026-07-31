انخفاض البورصة البريطانية وارتفاع الجنيه الإسترليني

البورصة البريطانية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3462) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية عند (1.1682) يورو بنسبة (0.23%).كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) الخميس على انخفاض بنسبة (0.10%).وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (11.14) نقطة، ليصل عند مستوى (10897.27) نقطة.