سعر النفط خام برنت يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-08-2026

عمق سعر النفط خام برنت (BRENT) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم 80.75$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.