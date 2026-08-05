الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر النفط خام برنت يكسر مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

عمق سعر النفط خام برنت (BRENT) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم 80.75$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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