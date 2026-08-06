شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتخلى عن ذروة 7 أسابيع بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•بنك الاحتياطي الأسترالي يجتمع الأسبوع المقبل

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وهبوط أسعار النفط.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.2% إلى (0.7045) ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7056)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7060).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 70.65 سنتًا ،وسط آمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك بعد يومين من الخسائر المتتالية.



يأتي انتعاش الدولار مع ترقب الأسواق المزيد من التفاصيل حول مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ،وقبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ،والتي ستوفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تُعد تقدمًا مهمًا نحو إعادة فتح الممر البحري.



•الاتفاق النهائي لوقف التصعيد العسكري لا يزال مرتبطًا بتفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة.



•أكد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات، لكنهم أوضحوا أن القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد، خاصة ما يتعلق بآلية إدارة الملاحة والرسوم المحتملة على السفن.



•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أن الاتفاق بات قريبًا، مع استمرار الضغوط على طهران لدفعها إلى قبول تسوية شاملة، بينما تواصل إيران نفي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.



الفائدة الأسترالية

•يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي في 11 أغسطس الجاري ،لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة ،حيث من المتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



•عقب بيانات التضخم الصادرة مؤخرًا في أستراليا ، تراجع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس من 25% إلى 5%.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة السلبية مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



قد تتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية مجددًا إذا تأكد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي التصعيد العسكري ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية ،وهو ما قد يدفع العملات إلى تحقيق مكاسب جديدة مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

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