الاقتصاد

سعر سهم برودكوم (AVGO) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم برودكوم (AVGO) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم برودكوم (AVGO) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 11:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

قفز سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمامه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 374.60$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 466.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا