سعر سهم برودكوم (AVGO) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 05-08-2026

قفز سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق أمامه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 374.60$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 466.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد