سعر سهم سي جي إس (4147) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 06-08-2026

ارتفع سعر سهم سي جي إس (4147) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا فطيلة ثبات مستوى المقاومة 7.15 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6.18 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي