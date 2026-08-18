سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 18-08-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على التعافي سريعاً، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولينجح الزوج بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.