سعر سهم ملاذ للتأمين (8020) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-08-2026

صعد سعر سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني (8020) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يمنح السهم مساحة أوسع لاستهداف مقاومات جديدة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 10.09 ريال، وخاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 10.72 ريال، ليستهدف السهم بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 12.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد