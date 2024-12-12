بعد استعادة البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار: محفظة مرتبطة بـ Mt. Gox تنقل أكثر من 2300 بيتكوين

نقلت محفظة مرتبطة بشركة Mt. Gox المنهارة 2324 بيتكوين بقيمة 234 مليون دولار إلى عنوان مجهول يوم الخميس، وفقا لبيانات “Arkham Intelligence”.

التحويل جاء في ظل ارتفاع البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار مدفوعا بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هذا النشاط تبعه تحويل آخر يوم الأربعاء لـ 2623 بيتكوين بقيمة 255 مليون دولار، حيث تم توزيع الأموال بين عدة عناوين، بما في ذلك وصول ما قيمته 10 مليون دولار إلى B2C2.

بالإضافة إلى ذلك، أجرت المحفظة هذا الشهر تحويلات بارزة، منها 2.4 مليار دولار في 5 ديسمبر.

حاليا، تحتفظ محفظة Mt. Gox بـ 36,000 بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار.

ومع أن الغرض من التحويلات غير واضح، إلا أن مثل هذه الحركات غالبا ما تسبق عمليات السداد للدائنين التي تتم عبر منصات التداول مثل Kraken وBitstamp.

يُذكر أن Mt. Gox مددت موعد السداد إلى 31 أكتوبر 2025، بعد أن كان الموعد الأصلي في 2024.

