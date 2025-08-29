المديرون التنفيذيون في الكريبتو يتعاونون لإطلاق SPAC بقيمة 200 مليون دولار لاقتناء البنية التحتية للبيتكوين

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - تعاونت مجموعة من المديرين التنفيذيين في قطاع الكريبتو لجمع 200 مليون دولار من أجل إدراج شركة شيك على بياض في البورصة، وسط موجة من الطروحات العامة لشركات العملات الرقمية.

وقالت شركة Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp. Ltd.، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مقرها جزر كايمان، في ملف تنظيمي يوم الأربعاء إنها تخطط لطرح 20 مليون سهم بسعر 10 دولارات للسهم الواحد في بورصة ناسداك تحت الرمز "BIXIU".

وتخطط الشركة للاندماج مع شركة قائمة لإدراجها في السوق، لكنها لم تحدد الهدف بعد. وستركز على الشركات العاملة في “الأصول الرقمية، وتقنيات الويب 3، والبنية التحتية للخدمات المالية، وغيرها من نماذج الأعمال المدفوعة بتقنية البلوكشين.”

وأضافت أن إدارتها العليا “في موقع جيد لتحديد الشركات التي تبني البنية التحتية الأساسية مثل المحافظ، وخدمات الحفظ، ومنصات التداول، وبروتوكولات الإقراض، والأدوات المالية المرمّزة، بالإضافة إلى التطبيقات الواقعية للبلوكشين وتقنيات السجلات الموزعة، بما في ذلك المدفوعات والتمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل عبر الحدود.”

وقد ضخت وول ستريت مليارات الدولارات في شركات مرتبطة بالكريبتو دخلت السوق هذا العام، بما في ذلك مُصدّر العملات المستقرة Circle Internet Group ومنصة التداول Bullish. كما جمعت شركات SPAC مليارات إضافية مع وعود بجلب شركات كريبتو خاصة إلى الأسواق العامة.

قيادة الشركة مرتبطة بالكريبتو

سيقود Bitcoin Infrastructure الرئيس التنفيذي ريان جينتري، الذي شغل منصب رئيس تطوير الأعمال في شركة Lightning Labs، مطوّرة شبكة لايتنينغ (Lightning Network) من الطبقة الثانية للبيتكوين، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وعمل سابقًا كمحلل رئيسي في Multicoin Capital، وهي شركة رأس مال مغامر دعمت مجموعة واسعة من مشاريع الكريبتو، وتعمل حاليًا مع Galaxy Digital و Jump Crypto لجمع مليار دولار للاستحواذ على شركة عامة وتحويلها إلى خزانة سولانا (SOL).

ريان جينتري (إلى اليسار) متحدثًا في مؤتمر للبيتكوين عام 2024. المصدر:

وعُيّن جيمس “جيم” دي أنجليس رئيسًا ماليًا للشركة، وهو خبير في التمويل تولى مناصب قيادية في شركة Kroll للاستشارات والمخاطر.

وتعد Kroll وكيل المطالبات في عدة قضايا إفلاس كريبتو، وتواجه دعوى قضائية بتهمة الإهمال بسبب خرق بيانات أثر على دائني FTX و BlockFi و Genesis.

وسينضم فيكاس ميتال كمدير وعضو في إدارة الشركة، وهو الرئيس التنفيذي للاستثمار في Meteora Capital، شركة استثمارية ترعى الطرح العام الأولي لشركة Bitcoin Infrastructure، وكانت وراء إدراج مشغل أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin Depot في 2023 عبر SPAC.

كما يشغل ميتال منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس المالي لشركة CSLM Digital Asset Acquisition Corp III، وهي SPAC أغلقت يوم الخميس اكتتابًا عامًا بقيمة 230 مليون دولار بهدف الاستحواذ على شركة كريبتو.

مجلس إدارة مليء بخبراء الكريبتو

عينت الشركة أيضًا مجلس إدارة يضم شخصيات بارزة في مجال العملات الرقمية. يشغل منصب رئيس المجلس باركر وايت، المدير الهندسي السابق في منصة Kraken، وهو الآن مدير العمليات والاستثمار في شركة DeFi Development Corporation، وهي شركة تكنولوجيا عقارية تحولت إلى مشتري رئيسي لسولانا.

كما انضم مات لوستروه، المؤسس المشارك لشركة تعدين البيتكوين Giga Energy، وتايلر إيفانز، المؤسس المشارك لشركة BTC Inc (الناشرة لمجلة Bitcoin Magazine) والشركة الاستثمارية UTXO Management.

وأصبح إيفانز الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الرعاية الصحية KindlyMD في مارس، والتي اندمجت مع Nakamoto Holdings لتتحول إلى شركة لشراء البيتكوين، وأعلنت الثلاثاء أنها تسعى لجمع 5 مليارات دولار.

SPACs تجمع 575 مليون دولار في يومين

جمعت شركتا SPAC ما مجموعه 575 مليون دولار خلال اليومين الماضيين، وكلاهما يستهدف شركات كريبتو.

إلى جانب اكتتاب CSLM Digital Asset Acquisition Corp III البالغ 230 مليون دولار يوم الخميس، أعلنت شركة الشيك على بياض M3-Brigade Acquisition VI Corp أنها أغلقت اكتتابًا عامًا بقيمة 345 مليون دولار في اليوم نفسه.

وقالت الشركة إنها باعت 34.5 مليون سهم بسعر 10 دولارات للسهم في بورصة ناسداك. وكانت إحدى شركات SPAC التابعة لها، M3-Brigade، قد طرحت شركة إدارة الكريبتو ReserveOne للاكتتاب العام في يوليو.