محلل يحذّر من خدعة ارتفاع العملات البديلة قبيل نشر بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي الأمريكي

حذّر المحلل المعروف بإسم “دكتور بروفيت” من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار العملات البديلة قد تكون مجرد فخ مُدبّر، تهدف إلى توزيع مراكز اللاعبين الكبار قبل صدور بيانات اقتصادية مفصلية، تشمل مؤشر أسعار المستهلك واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وأوضح في منشور على منصة X أن هذه التحركات تهدف إلى جذب مستثمري التجزئة عبر موجات صعود وهمية، تُستخدم لتوفير السيولة لخروج المؤسسات بهدوء.

Altcoin Warning:



In the Sunday Report one month ago, at 117K, I made the decisive call to turn bearish. I explicitly warned that market makers would push altcoins higher in the following days and weeks to create a perfect illusion for retail. What we’re seeing now is exactly… — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) September 8, 2025

واعتبر أن ما يجري ليس بداية لموسم عملات بديلة فعلي، بل دفعة خروج قصيرة الأجل مدفوعة بمضاربات قصيرة المدى، في ظل تجاهل للمخاطر الكلية القادمة، مثل بيانات التضخم المرتقبة واجتماع الفيدرالي.

في المقابل، لا تزال الآراء متباينة؛ إذ ترى بعض التحليلات أن تراجع هيمنة البيتكوين قد يمهّد لموسم عملات بديلة يمتد حتى مارس المقبل، بينما يعتقد آخرون، مثل “بنيامين كوين”، أن هيمنة البيتكوين مرشحة للارتفاع، ما قد يحد من فرص العملات البديلة على المدى المتوسط.

أما البيتكوين، فلا تزال تُحافظ على استقرار نسبي، إذ ارتفعت بنسبة 1.5% خلال 24 ساعة، متجاوزة 112,000 دولار، رغم بقائها دون ذروتها السابقة بنحو 9%.

ويُظهر حجم التداول اليومي الذي تجاوز 42 مليار دولار استمرار النشاط والسيولة في السوق، في ظل مناخ من الترقب والحذر.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يقترب من 113 ألف دولار و”MYX “Finance تتصدر العملات البديلة

عقود بينانس الآجلة تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2025: التفاصيل

