رئيس محتمل لـCFTC ينشر رسائل خاصة مع توأم وينكلفوس قبل ساعات من الاكتتاب العام

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - قام برايان كوينتنز، المرشح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالكشف عن عدد من الرسائل النصية بينه وبين مؤسسي منصة Gemini، كاميرون وتايلر وينكلفوس، مشيراً إلى أن هذه الرسائل تكشف أسباباً وراء محاولات الأخوين التدخل في ترشيحه للوكالة.

في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء، قال كوينتنز إنه نشر الرسائل بدافع القلق من أن ترامب "قد يكون ضُلّل" من قبل مؤسسي Gemini. وتظهر سلسلة الرسائل أن تايلر وينكلفوس أرسل إلى كوينتنز معلومات حول قضية مدنية بين Gemini وCFTC، والتي سُويت بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار في يناير الماضي.

كتب وينكلفوس في رسالة بتاريخ 25 يوليو:

"لقد أساءت الـCFTC استخدام امتياز عملية المداولات بشكل كامل، إلى جانب العديد من التجاوزات الأخرى، لمنعنا حتى من الدفاع عن أنفسنا بشكل عادل في المحكمة."

وبحسب الرئيس المحتمل لـCFTC، كان الأخوان يبحثان عن ضمانات معينة تتعلق بما وصفاه بـ"صيد الجوائز القانوني" للوكالة، لكنه أوضح أنه لم يكن مستعداً لتقديم مثل هذه الضمانات.

وقال كوينتنز:

"أعتقد أن هذه الرسائل توضّح تماماً ما كانا يسعيان إليه مني، وما رفضت أن أعد به. وفهمي أنه بعد هذا التبادل، تواصلا مع الرئيس وطلبا تعليق تأكيدي لأسباب غير تلك الواردة في هذه الرسائل."

صحيفة Cointelegraph تواصلت مع متحدث باسم Gemini للتعليق، لكنها لم تتلقَ رداً حتى وقت النشر.

تصويت مجلس الشيوخ على كوينتنز ما زال معلقاً

تأتي هذه الرسائل قبل أيام فقط من تقارير أفادت بأن مؤسسي Gemini تواصلا مع البيت الأبيض وطلبا من ترامب إعادة النظر في ترشيح كوينتنز.

وكان من المقرر أن يستجوب المشرعون في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ كوينتنز في يوليو، قبل أن يبدأ المجلس عطلة تستمر شهراً، لكن الجلسة تأجلت بناءً على طلب من البيت الأبيض.

يأتي نشر هذه الرسائل قبل أقل من 48 ساعة من الموعد المتوقع لبدء الاكتتاب العام الأولي لشركة Gemini يوم الجمعة، والتي تستهدف تقييماً بقيمة 3 مليارات دولار. ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر تصريحات كوينتنز على ثقة المستثمرين.