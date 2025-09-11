هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تؤجل قرارات صناديق الكريبتو التابعة لـBlackRock وFranklin Templeton

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء قراراتها بشأن عدة مقترحات لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) مرتبطة بالكريبتو، من بينها صناديق مقدمة من BlackRock وFranklin Templeton.

وبحسب ملفات الهيئة، فقد حددت موعداً جديداً في 13 نوفمبر لمراجعة تعديل Franklin المتعلق بالتحصيص على الإيثريوم، وموعداً في 14 نوفمبر لصناديق سولانا (SOL) وXRP الخاصة بها.

أما مقترح تعديل صندوق iShares Ethereum Trust التابع لـBlackRock للسماح بالتحصيص، فمن المقرر البت فيه في 30 أكتوبر.

الملفات لم تكشف عن توجّه الهيئة تجاه هذه الطلبات، بل أشارت فقط إلى أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لدراستها. وتستخدم الهيئة حالياً الحد الأقصى المسموح به من فترات التمديد قبل إصدار قرار نهائي.

كانت Franklin قد قدمت مقترحاتها المتعلقة بصناديق الإيثريوم وسولانا وXRP بالتعاون مع منصة Cboe BZX في منتصف مارس، فيما أودعت ناسداك تعديل BlackRock في 16 يوليو.

وبموجب المادة 19(b) من قانون الأوراق المالية، تمتلك الهيئة مهلة تصل إلى 45 يوماً من تاريخ النشر للبت في أي تعديل مقترح، قابلة للتمديد حتى 90 أو 180 يوماً، وفي بعض الحالات 60 يوماً إضافية.

تراكم التأجيلات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير، غيّرت الهيئة موقفها بشكل كبير تجاه الأصول الرقمية. ففي 31 يوليو، كشف رئيس الهيئة بول أتكينز عن مبادرة شاملة تحت اسم "مشروع الكريبتو" تهدف إلى تحديث قواعد الأوراق المالية وتوحيد إطار تنظيم تداول الأصول الرقمية، والإقراض، والتحصيص.

وأكد أتكينز خلال مشاركته في مائدة مستديرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس يوم الأربعاء على هذا التحول قائلاً: "لقد حان وقت الكريبتو."

ورغم هذا التوجه المؤيد للكريبتو، تواصل الهيئة تأجيل قراراتها بشأن طلبات صناديق ETF، مع تراكم المقترحات المتعلقة بالعملات البديلة ومنتجات التحصيص.

ففي يوم الثلاثاء، أجّلت الهيئة قراراتها بشأن صندوق Bitwise Dogecoin ETF وصندوق Grayscale Hedera ETF، محددة موعداً جديداً في 12 نوفمبر.

وفي أغسطس، مددت الهيئة عدة طلبات أخرى معلقة، من بينها ملفات NYSE Arca لصناديق Truth Social Bitcoin وEthereum ETF حتى 8 أكتوبر، وكذلك صناديق 21Shares وBitwise Solana ETF حتى 16 أكتوبر، و21Shares Core XRP Trust حتى 19 أكتوبر.

كما مددت في 25 أغسطس فترة مراجعة مقترح Cboe BZX لإدراج صندوق WisdomTree XRP إلى 24 أكتوبر، وأجّلت في اليوم نفسه قرارها بشأن صندوق Canary PENGU ETF إلى 12 أكتوبر.

وبحسب تقرير صدر في 29 أغسطس، فإن لدى الهيئة ما لا يقل عن 92 مقترحاً لصناديق ETF مرتبطة بالكريبتو قيد المراجعة.