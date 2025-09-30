هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستبعد توكنات DePIN من اختصاصها

تام شمس - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:46 صباحاً - أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى أنها لن تتخذ أي إجراء إنفاذي ضد التوكنات المرتبطة بشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) القائمة على البلوكتشين.

في خطاب عدم اتخاذ إجراء صدر يوم الاثنين، قال مايكل سيمن، المستشار العام لقسم تمويل الشركات في الهيئة، إنه "لن يوصي باتخاذ إجراءات إنفاذية" من قبل الهيئة ضد الإطلاق المخطط لتوكنات مشروع DePIN المسمى DoubleZero.

من جانبها، أكدت مفوضة الهيئة هيستر بيرس أن "الواقع الاقتصادي لمشاريع DePIN يختلف جوهريًا عن معاملات جمع رأس المال التي كلف الكونغرس هذه الهيئة بتنظيمها".

يُذكر أن خطاب عدم اتخاذ الإجراء من الهيئة يُعتبر أمرًا نادرًا، ويأتي كمثال جديد على تراجع إجراءات الإنفاذ ضد العملات المشفرة في ظل إدارة ترامب، التي وعدت بتخفيف القيود التنظيمية لجذب الشركات والمشاريع إلى الولايات المتحدة.

توكن DoubleZero ليس ورقة مالية

أوضح سيمن أن التحويلات البرمجية التي عرضتها مؤسسة DoubleZero في خطابها يوم الخميس لا تتطلب تسجيلًا بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية، مضيفًا أن التوكن المخطط له 2Z "غير مسجل كفئة من الأوراق المالية".

وقالت DoubleZero في خطابها إن بروتوكولها يمكّن أنظمة البلوكتشين من الوصول إلى "الروابط الليفية الخاصة غير المستغلة" التي يديرها عدد من المساهمين، حيث سيُعرض توكن 2Z ويُباع للمشاركين في الشبكة.

وأضاف أوستن فيديرا، المؤسس المشارك لـ DoubleZero والرئيس السابق للاستراتيجية في مؤسسة Solana:

"هذا أكثر من مجرد إنجاز لـ DoubleZero إنه دليل على أن رواد الأعمال والمبتكرين في الولايات المتحدة يمكنهم العمل مع المنظمين لتحقيق الوضوح، مع الاستمرار في التحرك بسرعة."

من جهتها، قالت المستشارة العامة لشركة DoubleZero ماري تومونين إن خطاب الهيئة "يؤكد أن هناك طريقًا لإطلاق توكن. فعندما تأتي قيمة التوكن من عمل المشاركين الآخرين في الشبكة، فإن اختبار Howey ببساطة لا ينطبق."

الهيئة لن "تنظم كل الأنشطة الاقتصادية"

قالت بيرس إن خطاب عدم اتخاذ الإجراء "يوفر فرصة للتفكير في كيفية تمكننا، بصفتنا منظمين، من تعزيز الابتكار دون توسيع نطاق صلاحياتنا بما يتجاوز ما فوضه الكونغرس."

وأضافت: "لقد أنشأ الكونغرس هيئة الأوراق المالية والبورصات للإشراف على أسواق الأوراق المالية، وليس لتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية."

وأشارت إلى أن موقف الهيئة يسمح لمزودي البنية التحتية للعملات المشفرة بـ "قضاء وقتهم في بناء البنية التحتية بعمق، بدلًا من الانشغال بتفاصيل قوانين الأوراق المالية."

تنظيم توكنات DePIN سيقمع السوق

أكدت بيرس أن توكنات DePIN "هي حوافز وظيفية مصممة لتشجيع بناء البنية التحتية"، وليست أسهماً في شركة، ولا وعودًا بتحقيق أرباح من جهود الآخرين تجعلها تقع ضمن قوانين الأوراق المالية.

وأضافت: "توزّع هذه المشاريع التوكنات كتعويض عن العمل المُنجز أو الخدمات المقدمة، وليس كاستثمارات مع توقع الربح من الجهود الريادية أو الإدارية للآخرين."

وتابعت: "معاملة هذه التوكنات كأوراق مالية ستقمع نمو شبكات مقدمي الخدمات الموزعة."

واختتمت بالتأكيد على أن تقنية البلوكتشين لن تحقق كامل إمكاناتها إذا أجبر المنظمون "كل الأنشطة على الدخول في الأطر التنظيمية الحالية للأسواق المالية."

وبحسب بيانات CoinGecko، لم تتأثر توكنات DePIN بقرار الهيئة، حيث فقدت 2% من قيمتها خلال اليوم الماضي.