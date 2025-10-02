شركة “Bullish” تطلق تداول خيارات البيتكوين: التفاصيل

أعلنت شركة “Bullish”، المدرجة في بورصة نيويورك والموجهة للمستثمرين المؤسسات، عن إطلاق تداول خيارات البيتكوين (BTC) ابتداء من 8 أكتوبر.

العقود ستكون بهامش، وتسوى بعملة USDC المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

الخيارات الجديدة ستكون أوروبية النمط، بفترات استحقاق بين 3 أسابيع و3 أشهر، وبمضاعف عقد يعادل 1 بيتكوين.

كما تخطط المنصة لتوسيع عروضها لاحقا لتشمل خيارات مرتبطة بـ الايثيريوم وأصول أخرى، بما في ذلك مؤشرات CoinDesk 20 وCoinDesk 5.

يأتي هذا التوسع في ظل تزايد اهتمام السوق بأدوات التحوط في قطاع العملات المشفرة، لا سيما بعد تنامي استخدام خيارات البيتكوين المرتبطة بصناديق مثل منتج “BlackRock”، ومنافسة خيارات “Deribit”.

أكد “كريس تايرر”، رئيس “Bullish” أن إطلاق هذا المنتج يمثل امتداد لتوسع المنصة، من التداول الفوري، إلى الهامش، ثم العقود الآجلة، والآن الخيارات، بهدف توفير أدوات مشتقة مرنة وكفؤة عبر حساب موحد.

تم تطوير خيارات “Bullish” بالشراكة مع نخبة من مزودي السيولة والتكنولوجيا، وتدعمها منذ اليوم الأول مجموعة من الأسماء البارزة في القطاع، مثل:

B2C2، Cumberland، Galaxy Digital، FalconX، Wintermute، Abraxas Capital، وغيرها.

