ارتفاع Avalanche مع إعلان شركة خزينة عن نيتها شراء مليار دولار بعد صفقة اندماج SPAC

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - ارتفع سعر AVAX، العملة الأصلية لشبكة Avalanche، بعد أن أعلنت شركة جديدة عن خططها للإدراج في الولايات المتحدة وشراء ما يزيد على مليار دولار من الرمز.

وقالت الشركة، Avalanche Treasury Co.، يوم الأربعاء إنها ستندمج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) "Mountain Lake Acquisition Corp." في صفقة تتجاوز قيمتها 675 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تُدرج الشركة المندمجة في بورصة ناسداك خلال الربع الأول من 2026 تحت رمز التداول "AVAT"، وذلك رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

إيمين غون سيرير، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير شبكة Avalanche Ava Labs، سينضم إلى الشركة كمستشار.

وستكون الشركة ثاني "شركة خزينة" تركز على Avalanche، لتنضم إلى موجة الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو تتحول نحو شراء واحتفاظ العملات الرقمية هذا العام.

Avalanche Treasury Co. تستهدف حيازة مليار دولار من AVAX

أوضحت الشركة أنها ترتبط بـ "علاقة حصرية" مع مؤسسة Avalanche Avalanche Foundation، وهي الجهة الداعمة للشبكة، والتي يُقال إنها خططت لبيع ملايين من رموز AVAX بأسعار مخفضة لشركات الخزائن.

وأضافت أنها تخطط لامتلاك ما يزيد على مليار دولار من AVAX بعد إدراجها العام المقبل، وأن عملية جمع رأس المال الأولية "ستسفر عن حوالي 460 مليون دولار من أصول الخزينة الممولة".

قفز سعر AVAX عقب الإعلان إلى ذروة يومية عند 31.32 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وحظيت الصفقة بدعم من شركات استثمارية في الكريبتو مثل: Dragonfly، VanEck، FalconX، Monarq، Galaxy Digital، Pantera Capital، CoinFund و Kraken.

كما تم تعيين بارت سميث، الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة السوق الكبرى Susquehanna Crypto، رئيسًا تنفيذيًا لشركة Avalanche Treasury Co.

خطط للنشاط على سلسلة Avalanche

أعلنت الشركة أنها ستقوم بأنشطة إضافية لتوليد الإيرادات "تتجاوز التراكم السلبي"، مع خطط للعمل مباشرة على شبكة Avalanche.

وأضافت أنها ستنشر الأموال عبر "استثمارات بروتوكولية مستهدفة"، وتساعد الشركات في ترميز الأصول الواقعية والعملات المستقرة، كما ستؤسس بنية تحتية خاصة بها للتحقق من المعاملات (validators).

وقال سميث:

"العديد من المؤسسات تواجه صعوبة في الوصول إلى الأصول الرقمية أو يقتصر دورها على الاحتفاظ بالرموز دون عوائد أو تكامل مع النظام البيئي. أنشأنا Avalanche Treasury Co. لتقديم ما نعتقد أنه سيكون أكثر قيمة من مجرد التعرض السلبي."

وتنضم الشركة بذلك إلى شركات مثل AgriFORCE Growing Systems، التي أعلنت في 22 سبتمبر عن إعادة تسمية نفسها إلى AVAX One وخططها لشراء 700 مليون دولار من AVAX.

"خصم" مقارنة بالسوق

أوضحت الشركة أنها ستبدأ بـ "شراء مبدئي لرموز AVAX بسعر أقل من سعر السوق، مع أولوية لمدة 18 شهرًا على مبيعات مؤسسة Avalanche لشركات الخزائن الأمريكية."

وأضافت أنها تستهدف مضاعف صافي قيمة الأصول (mNAV) يبلغ 0.77، أي "خصم بنسبة 23% مقارنة بشراء AVAX مباشرة."

لكن محللين من NYDIG جادلوا مؤخرًا بأن مؤشر mNAV مضلل ولا يعكس بدقة الوضع المالي للشركة.