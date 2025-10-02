السويد تدرس الدخول في "سباق التسلح الرقمي" عبر بيتكوين

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - اقترح عضوان في البرلمان السويدي (الريكسداغ) أن تحقق البلاد في إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين لمواجهة التضخم وتنويع الأصول.

كما دعوا الحكومة إلى التعهد بعدم تعديل التشريعات التي تحكم السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي، في إشارة إلى عدم نيتها إدخال عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

وفي اقتراحهما للبرلمان يوم الأربعاء، قال نائبا "الديمقراطيين السويديين" دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز إنه نظرًا لأن دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة بدأت بالفعل في إنشاء احتياطات، فيجب على السويد أن "تشارك في هذا السباق الرقمي وتنضم إلى المجموعة المتنامية من الدول التي اعترفت بإمكانات بيتكوين."

على غرار الولايات المتحدة، طرح ديوكاريف وبيريز فكرة تمويل الاحتياطي عبر البيتكوين المصادَر، لكنهما أشارا إلى أن مسألة تحديد الجهة التي ستدير الأصول لا تزال "سؤالًا مفتوحًا."

ووفقًا لبيانات Bitbo، لا تمتلك السويد أي احتياطيات بيتكوين مدرجة علنًا. ومع ذلك، فقد أصدرت البلاد في نوفمبر 2024 قانونًا يتيح للسلطات مصادرة السلع الفاخرة، بما فيها العملات المشفرة، حتى لو لم تكن هي الهدف المباشر للتحقيق.

بيتكوين كاحتياطي استراتيجي

يرى مؤيدو احتياطيات البيتكوين الاستراتيجية أن خزائن الدول قد تكون الخطوة التالية في طريق تحويل بيتكوين إلى عملة احتياطية عالمية.

الديمقراطيان السويديان دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز يطالبان الحكومة بإنشاء احتياطي من البيتكوين. المصدر: البرلمان السويدي (Riksdag)

حزب "الديمقراطيين السويديين" يتمتع بنفوذ سياسي باعتباره ثاني أكبر حزب في انتخابات 2022 بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، وهو داعم أساسي للائتلاف الحاكم الحالي.

وجاء في مقترح ديوكاريف وبيريز أن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين سيمكن السويد من الاستعداد لـ "تحول قد يكون جذريًا في البنية المالية العالمية."

وأضافا أن هذا الاحتياطي سيوفر حماية إلى جانب العملة والذهب، اللذين يرتبطان بـ "مخاطر سياسية وجيوسياسية واقتصادية."

وعلى العكس، فإن "قيمة البيتكوين لا تحددها سياسات نقدية لدولة معينة أو اقتصاد بعينه، ما يقلل من الارتباط بالمخاطر التقليدية في الاحتياطات."

إشارة إلى الانفتاح على الابتكار

أكد ديوكاريف وبيريز أن "امتلاك البيتكوين يرسل إشارة بأن الأمة منفتحة على الابتكار الرقمي."

ووفق بيانات منصة Tracxn، هناك 85 شركة كريبتو تعمل في السويد، بينها 20 شركة جمعت تمويلًا بقيمة 48 مليون دولار. ومن بين أكبر خمس شركات محلية تعمل في القطاع بورصات لتداول الأصول المشفرة ومطورو محافظ باردة.

من بين أكبر خمس شركات كريبتو تعمل في السويد بورصة لتداول الأصول المشفرة ومطوّر لمحافظ باردة. المصدر: Tracxn

وأشارا إلى أن احتياطي البيتكوين قد يعمل كوسيلة للتحوط ضد التضخم، بفضل حدّه الأقصى البالغ 21 مليون عملة، وسرعة المعاملات مقارنة بالعملات الورقية، وانخفاض تكاليفه.

وأضافا: "بيتكوين حاليًا سادس أكبر أصل في العالم، يعادل الفضة، ويتجاوز شركات مثل تسلا، ميتا وأمازون. ومع ذلك، ما زال في بداية رحلته، ويبقى أن نرى دوره المستقبلي في الاقتصاد."

لا للعملة الرقمية للبنك المركزي

إلى جانب مقترح الاحتياطي، طالب ديوكاريف وبيريز الحكومة بالتعهد بعدم تعديل تعريف "النقد القانوني" في قانون البنك المركزي السويدي، وذلك لإظهار أنها "لا تنوي إدخال عملة رقمية للبنك المركزي."

تجدر الإشارة إلى أن السويد تعتمد بشكل أساسي على أنظمة الدفع الرقمية مثل تطبيق Swish. كما أطلق البنك المركزي مشروعًا تجريبيًا لـ CBDC عام 2020، وانتهى تقريره النهائي في مارس 2024 بالقول إن القرار "سياسي في النهاية."

تُبرز مؤسسة Human Rights Foundation في متتبعها للعملات الرقمية الصادر في نوفمبر 2023 بعض فوائد الـ CBDCs مثل تحسين كفاءة المدفوعات وتوسيع الشمول المالي، لكنها حذرت أيضًا من مخاطرها على الخصوصية وإمكانية استغلالها في الفساد الحكومي.