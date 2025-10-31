مايكل سايلور: شركة Strategy لا تخطط لعمليات استحواذ على منافسين بسبب “عدم اليقين الكبير” في السوق

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - قال رئيس شركة Strategy، مايكل سايلور، إن شركته لا تخطط لشراء شركات بيتكوين أخرى تمتلك خزائن رقمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات محفوفة بعدم اليقين، رغم أنه لم يستبعد الفكرة تمامًا.

سايلور خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث يوم الخميس:

“بشكل عام، ليست لدينا أي خطط لمتابعة نشاطات اندماج أو استحواذ، حتى لو بدا أنها قد تكون مربحة.”

وأضاف:

“هناك الكثير من الغموض، وغالبًا ما تمتد هذه العمليات لستة إلى تسعة أشهر، أو حتى سنة كاملة. والفكرة التي تبدو جيدة في البداية قد لا تكون كذلك بعد ستة أشهر.”

يأتي ذلك في وقت يرى فيه بعض المحللين أن شركات الخزائن البيتكوينية (التي تحتفظ ببيتكوين كأصل رئيسي في ميزانيتها) قد تحتاج قريبًا إلى الاندماج أو الاستحواذ على بعضها البعض، مع زيادة المنافسة في هذا القطاع.

كانت شركة Strive أول من أطلق عملية اندماج في هذا المجال، إذ أعلنت في أواخر سبتمبر عن استحواذها الكامل على منافستها “Semler Scientific” في صفقة بالأسهم فقط، لتصبح الشركة المندمجة حاملة لـ 11,006 بيتكوين، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية عشرة عالميًا بين الشركات العامة من حيث حجم حيازات البيتكوين، خلف شركة تسلا مباشرة.

أما Strategy، فتتصدر القائمة عالميًا بحيازة 640,808 بيتكوين وهو أكبر رصيد لأي شركة في العالم.

سايلور: “لا أقول أبدًا أبدًا”

ورغم نبرته الحذرة، ترك سايلور الباب مواربًا أمام احتمالات التغيير مستقبلًا:

“لا أعتقد أننا سنقول يومًا ‘لن نفعل ذلك أبدًا’، لكن يمكن القول إن خطتنا واستراتيجيتنا وهدفنا الواضح هو بيع الائتمان الرقمي، وتحسين الميزانية العمومية، وشراء المزيد من البيتكوين، والتواصل بوضوح مع المستثمرين في الأسهم والديون حول ذلك.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي فونغ لي إن عمليات الاندماج والاستحواذ في شركات البرمجيات وهي النشاط الأساسي لـ Strategy تعتبر “شديدة الصعوبة”، موضحًا:

“هناك دائمًا شيء خفي وراء ما تعتقد أنك تشتريه… وأقول الشيء نفسه عن الاستحواذ على شركات خزائن البيتكوين.”

سايلور (يسار الصورة) خلال مكالمة المستثمرين مع فونغ لي (يمين). المصدر: يوتيوب

استراتيجية البيتكوين أوضح وأسهل تحليلًا

أكد سايلور أن تركيز شركته على البيتكوين يجعلها أكثر شفافية ويمكن للمستثمرين تقييمها بسهولة، موضحًا أن جميع عمليات شراء البيتكوين السابقة كانت “ذات أثر إيجابي على المدى الطويل”.

وأضاف:

“نركز على إجراء معاملات رقمية سريعة وشفافة، وبيع الائتمان الرقمي، وشراء البيتكوين. نعتقد أن وضوح نموذج العمل وشفافيته يمثلان ميزة كبيرة.”

ووفقًا له، فإن هذا النموذج يسهّل على المحللين الماليين تقييم جودة الشركة واستقرارها.

في المقابل، منحت وكالة S&P Global Ratings شركة Strategy تصنيفًا ائتمانيًا “B-” يوم الإثنين وهو تصنيف غير استثماري ومضاربي لكنها وصفت النظرة المستقبلية للشركة بأنها “مستقرة”.

وأشار لي إلى أن التقييم لم يأخذ في الاعتبار حيازات الشركة من البيتكوين، إذ تم خصمها من رأس مالها عند التقييم، مضيفًا:

“حتى يتحسن تصنيفنا الائتماني، يجب أن يُعامل البيتكوين يومًا ما كأصل رأسمالي، لا كعنصر مضاربي.”