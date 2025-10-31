نزف سوق العملات المشفّرة على الرغم من خفض أسعار الفائدة ومفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:43 مساءً - قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستُعلّق القيود المفروضة على الشركات الصينية التي تسعى لشراء تكنولوجيا تعتبرها الحكومة الأمريكية حساسة.

وبحسب رويترز، فقد جاء هذا التخفيف في القيود مقابل اتفاق الصين على تعليق قيودها على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الإلكترونية والدفاعية.

يأتي إعلان بيسنت بعد أسابيع من تراجع التوترات التجارية بين البلدين، وهو ما يُعتبر عادةً محفزًا إيجابيًا لأسعار العملات المشفّرة.

لكن الاجتماع الأخير للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أشار إلى أن أعضاء اللجنة لديهم “آراء متباينة بشدة” حول خفض الفائدة في ديسمبر تسبّبا بتعثر الأسواق يوم الخميس.

سوق العملات المشفّرة يغلب عليه اللون الأحمر يوم الخميس. المصدر: TradingView

كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية سياسة التشديد الكمي (QT)، وهي سياسة تقلّص السيولة في النظام المالي. ورغم أن زيادة السيولة تُعدّ عادةً عامل دعم لسوق الكريبتو، إلا أن هناك عادة فجوة زمنية بين نهاية التشديد الكمي وبداية التيسير الكمي (QE)، وهي المرحلة التي تُضخ فيها السيولة فعليًا في النظام المالي ما يعني أن الأسعار قد تشهد مزيدًا من الهبوط قبل بدء ضخ السيولة.

تصفيات تفوق المليار دولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية

انخفض سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 35% في عام 2019 بعد انتهاء التشديد الكمي، ما أثار مخاوف المستثمرين من تكرار السيناريو ذاته في الدورة السوقية الحالية.

كما زادت تصريحات باول في مؤتمر اللجنة يوم الأربعاء من حالة الغموض بشأن اتجاه السياسة النقدية، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر اللجنة يوم الأربعاء. المصدر:

قال باول:

“لقد تراجع التضخم بشكل ملحوظ عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بهدفنا البالغ 2%.”

وأضاف أن اللجنة تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي المزدوجين، وهما الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

“كانت هناك اختلافات قوية في وجهات النظر حول كيفية المضي قدمًا في ديسمبر. إن خفضًا إضافيًا لسعر الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمرًا محسومًا بعيدًا عن ذلك. السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا.”

تجاوزت التصفيات في سوق مشتقات العملات المشفّرة مليار دولار خلال 24 ساعة. المصدر: CoinGlass

ووفقًا لبيانات Nansen، تمّت تصفية أكثر من 1.1 مليار دولار من السوق خلال 24 ساعة فقط، ما أدى إلى هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 107,000 دولار وكسره المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ200 يوم (EMA)، وهو مستوى دعم حاسم وديناميكي.