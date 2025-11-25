الحوت القديم الذي توقّع انهيار أكتوبر يفتح صفقة شراء على الإيثر بقيمة 44.5 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:40 صباحاً - الحوت الشهير على منصة Hyperliquid، المعروف بين المتداولين باسم “OG Whale” والذي حقق ما يقرب من 200 مليون دولار من انهيار السوق في 10 أكتوبر إلى جانب عدة صفقات ناجحة أخرى قام بفتح صفقات شراء على الإيثر بقيمة 44.5 مليون دولار.

وبحسب بيانات منصة تحليل البلوكتشين Arkham Intelligence، أضاف الحوت 10 ملايين دولار إلى مركز شراء قائم يوم الإثنين، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 44.5 مليون دولار.

وقالت Arkham في منشور على منصة X يوم الإثنين:

“يمتلك حالياً صفقة شراء بقيمة 44.5 مليون دولار من ETH، وقد حقق أكثر من 300 ألف دولار في أقل من ساعة.”

نشاط محفظة الحوت OG. المصدر: Arkham Intelligence

خلال الشهر الماضي، اكتسب هذا الحوت سمعة واسعة بعد تحقيق أرباح ضخمة من عدة صفقات بيع قصيرة تم توقيتها بدقة عالية. وإذا أصاب التوقع مرة أخرى، فسيكون بصدد الاستفادة من احتمال صعود سعر الإيثر (ETH).

لا تزال هوية الحوت مجهولة، حيث تُدرج Arkham المحفظة تحت “كيان مخصص غير موثّق.”

الرئيس التنفيذي السابق لمنصة BitForex المنهارة، غاريت جين، نفى أن تكون المحفظة تعود له، لكنه أشار بشكل غير مباشر إلى وجود علاقة بالشخص الحقيقي بعد تحقيقات قام بها محللو البلوكتشين الشهر الماضي.

في ظل انتعاش أوسع في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر الإيثر بنسبة 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتم تداوله حالياً عند حوالي 2,900 دولار، بحسب بيانات CoinGecko.

ويشير محللون وخبراء في الصناعة إلى تغيّرات في بيانات العقود الآجلة باعتبارها دلالة على احتمال تكوين السوق لقاع جديد، لكن يبقى مجهولاً ما إذا كانت الكفة سترجح لصالح الثيران أم الدببة.