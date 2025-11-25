هيئة الأوراق المالية تصدر خطاب “عدم اتخاذ إجراء” لمشروع Solana DePIN وعملة FUSE

تام شمس - الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:47 مساءً - أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) خطاب “عدم اتخاذ إجراء” نادراً تجاه مشروع DePIN على شبكة Solana، مانحةً عملته الأصلية FUSE ما يشبه “غطاءً تنظيمياً” يحميه من أي إجراءات تنفيذية.

الخطاب وُجّه إلى مشروع Fuse، الذي يمنح عملة FUSE كمكافأة للمشاركين في تشغيل وصيانة الشبكة.

وكان المشروع قد قدّم خطاباً إلى قسم تمويل الشركات في الهيئة في 19 نوفمبر، يطلب فيه تأكيداً رسمياً بأن الهيئة لن توصي باتخاذ إجراءات تنفيذية إذا استمرّ المشروع في عرض وبيع رموز FUSE.

أوضح Fuse في خطابه أن العملة مصممة لغرض الاستخدام داخل الشبكة، وليست أداة للمضاربة، ولا يمكن استردادها إلا بسعر السوق عبر أطراف ثالثة.

وكتب جوناثان إنغرام، نائب المستشار القانوني في قسم تمويل الشركات، يوم الاثنين:

“استناداً إلى الوقائع الواردة، لن يوصي القسم باتخاذ إجراءات تنفيذية إذا قام Fuse بعرض وبيع الرموز بالطريقة والظروف الموصوفة في خطابكم.”

خطاب هيئة الأوراق المالية لـ Fuse Crypto. المصدر: SEC

هذا الخطاب يأتي بعد أشهر قليلة من إصدار الهيئة خطاباً مشابهاً لمشروع Double Zero، والذي اعتُبر نتيجة لقيادة جديدة أكثر انفتاحاً على الكريبتو داخل الهيئة.

وقال أوستن فيديرا، المؤسس المشارك لـ DoubleZero، إن مثل هذه الخطابات شائعة في التمويل التقليدي، لكنها نادرة جداً في عالم الكريبتو، مضيفاً أن التعامل مع الهيئة كان “مهنياً ودون عدائية تجاه الكريبتو.”

منذ أبريل، أصبحت الهيئة تحت قيادة رئيسها الجديد بول أتكينز، المعروف بموقفه الأكثر توازناً تجاه العملات الرقمية، بينما تترأس هيستر بيرس (المعروفة بـ “Crypto Mom”) فريق عمل الكريبتو داخل الهيئة.

خطابات عدم اتخاذ إجراء: شكل من أشكال الوضوح التنظيمي

قالت ريبيكا ريتيغ، المستشارة القانونية لـ Jito Labs، إن مشاريع الكريبتو تتسابق للحصول على هذه الخطابات لأنها تمنح ما يشبه “اليقين التنظيمي”:

“إذا كنت تخطط لإصدار عملة، فإن خطاب NAL يمنحك طمأنة معقولة بأنك لن تواجه ملاحقات فورية بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية.”

محامٍ في Consensys: القضية كانت “سهلة” بالنسبة للهيئة

علّق المحامي بيل هيوز من Consensys قائلاً إن خطاب عدم اتخاذ إجراء كان متوقعاً:

“لا يوجد محامٍ في الكريبتو كان سيعتبر هذا الرمز ورقة مالية… وربما حتى أي محامٍ على دراية باختبار هاوي.”

مؤسسو الكريبتو يشيدون بالتوجّه الجديد للهيئة

بعد سنوات من الانتقادات تجاه نهج الرئيس السابق غاري غينسلر، يشير تعامل الهيئة مع Fuse إلى تغيير جذري في موقفها.

ففي نفس الشهر الذي حصلت فيه Double Zero على خطابها، أصدرت الهيئة خطاباً آخر يخص شركات حفظ الأصول المشفّرة (custodians) غير التابعة لبنوك، مانحةً إياها إطاراً واضحاً للعمل وهو ما طالبت به الصناعة لسنوات.