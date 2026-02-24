مُعدِّن بيتكوين فردي يحصد أكثر من 200 ألف دولار بعد تعدين كتلة كاملة باستخدام قوة تجزئة مستأجرة

فاز مُعدِّن بيتكوين فردي بمكافأة تتجاوز 200 ألف دولار بعد أن نجح في التحقق من كتلة كاملة من شبكة بيتكوين باستخدام قوة تجزئة مستأجرة.

حقق المُعدِّن مكافأة الكتلة البالغة 3.125 بيتكوين (BTC)، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 200 ألف دولار وفق الأسعار الحالية، عقب نجاحه في تعدين الكتلة رقم 938092، وذلك بحسب بيانات البلوكشين ومنشور لشركة تعدين البيتكوين Braiins.

وأوضحت Braiins أن المُعدِّن اعتمد على قوة تجزئة عند الطلب، حيث أنفق نحو 119,000 ساتوشي، أي ما يعادل قرابة 75 دولارًا في ذلك الوقت، لاستئجار قدرة حوسبة تبلغ 1 بيتاهاش في الثانية، إضافة إلى دفع رسوم بسيطة مقابل التعدين الفردي. واستخدم المُعدِّن خدمة CKPool، وهي خدمة تتيح للمُعدِّنين الأفراد العمل بشكل مستقل مع الاستفادة من خادم مجمّع لبث المهام وتقديم الحلول.

ورغم أن التحقق من كتلة كاملة كمُعدِّن فردي يُعد أمرًا نادرًا، فإن استثمارًا يقل عن 100 دولار في قوة تجزئة عند الطلب قد يقود إلى مكسب كبير في حال حالف الحظ صاحبه. وتُعد قوة التجزئة عند الطلب نهجًا سحابيًا يتيح للراغبين في التعدين استئجار قدرة حوسبة لتعدين العملات الرقمية من دون امتلاك الأجهزة.

كتلة بيتكوين رقم 938092 التي جرى التحقق منها بواسطة مُعدِّن فردي باستخدام قوة تجزئة مستأجرة. المصدر: Mempool.space

نجح المُعدِّن في التحقق من الكتلة رقم 938092 قرابة الساعة 8:04 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات البلوكشين الصادرة عن Mempool.space.

تظل مكاسب التعدين الفردي نادرة إحصائيًا. فخلال العام الماضي، تمكّن 21 مُعدِّن بيتكوين من تحقيق هذا الإنجاز، محققين ما مجموعه 66 بيتكوين تُقدَّر قيمتها بنحو 4.1 مليون دولار وفق الأسعار الحالية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 17% في عدد الكتل التي عثر عليها مُعدِّنون أفراد خلال العام الماضي، بحسب بيانات مجمّع Bennet المتخصص في تتبّع التعدين الفردي.

إحصائيات كتل تعدين البيتكوين الفردي. المصدر: Bennet.org

وتُظهر البيانات أن متوسط الفاصل الزمني لاكتشاف كتلة عبر التعدين الفردي يبلغ 17.2 يومًا.

من جهة أخرى، ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين إلى 144.4 تريليون بعد آخر تعديل، مسجلة زيادة بنسبة 15%. وجاء هذا التعديل ليعكس انخفاضًا بنسبة 11% حدث في وقت سابق من هذا الشهر بسبب عواصف شتوية شديدة ضربت الولايات المتحدة، وهو أكبر تراجع في معدل قوة التجزئة منذ حظر الصين للتعدين عام 2021.

مخطط صعوبة تعدين البيتكوين. المصدر: CoinWarz

ويقيس معدل قوة التجزئة إجمالي القدرة الحاسوبية التي تدعم شبكة بيتكوين. ويتم تعديل صعوبة الشبكة كل 2,016 كتلة، أي نحو كل أسبوعين، للحفاظ على متوسط زمن إنتاج الكتلة عند حوالي 10 دقائق.