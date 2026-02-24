الرئيس التنفيذي لتيليغرام يواجه تحقيقًا روسيًا بتهم تسهيل أنشطة إرهابية

تام شمس - الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:50 مساءً - تحديث (24 فبراير، 7:40 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذا التقرير ليشمل تصريح بافيل دوروف.

فتحت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا بحق الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Telegram، Pavel Durov، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

ويجري التحقيق مع دوروف في روسيا ضمن قضية جنائية تتعلق بمزاعم تسهيل أنشطة إرهابية، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية Rossiyskaya Gazeta يوم الثلاثاء، استنادًا إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وأكّد المتحدث باسم الكرملين Dmitry Peskov التحقيق، مشيرًا إلى أن التقارير الإخبارية تستند إلى مواد صادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي الذي “ينفذ مهامه”.

ويأتي هذا التطور في ظل حملة ضغوط مستمرة ضد تيليغرام في روسيا منذ أن شددت هيئة تنظيم الإعلام الروسية Roskomnadzor القيود على تطبيقات المراسلة مطلع فبراير.

ولم يصدر تيليغرام ردًا على هذه التقارير حتى وقت النشر، كما لم يتلقَّ تعليق فوريًا ردًا على طلب للتوضيح.

تيليغرام يرفض الامتثال لمطالب السلطات الروسية

يستند التحقيق المبلغ عنه إلى رفض تيليغرام الامتثال لمطالب Roskomnadzor بإزالة محتوى قالت إنه مرتبط بالتطرف.

وبحسب صحيفة Komsomolskaya Pravda المرتبطة بالدولة، لم يقم تيليغرام بحذف نحو 155 ألف قناة ومحادثة وروبوت جرى تصنيفها محليًا على أنها تحتوي محتوى غير قانوني أو ضار.

وتشمل الفئات الأكبر 104,093 قناة تتضمن معلومات كاذبة، و10,598 قناة تروّج للتطرف، و4,168 قناة تبرر أنشطة متطرفة، و3,771 قناة مرتبطة بالمخدرات.

وحذّر المستشار السابق للإنترنت لدى الرئاسة الروسية German Klimenko من أن التحقيق قد يؤدي إلى تصنيف المنصة بأكملها على أنها متطرفة، ما قد يجرّم مدفوعات اشتراكات Telegram Premium والإعلانات على المنصة.

دوروف يتهم روسيا بمهاجمة تيليغرام للترويج لتطبيق مملوك للدولة

أكد دوروف في منشور على منصة X يوم الثلاثاء أن السلطات الروسية فتحت قضية جنائية بحقه.

وكتب: “كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى تيليغرام، في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير”، مضيفًا: “مشهد مؤسف لدولة تخشى شعبها”.

وكان دوروف قد صرّح سابقًا بأن الضغوط تهدف إلى توجيه المستخدمين نحو تطبيق مراسلة جديد مدعوم من الدولة يُدعى MAX.

وأضاف أن دولًا أخرى، بينها إيران، حاولت اعتماد استراتيجيات مماثلة وفشلت. وكتب على قناته في تيليغرام في 10 فبراير: “رغم الحظر، لا يزال معظم الإيرانيين يستخدمون تيليغرام ويفضلونه على التطبيقات الخاضعة للمراقبة”.

وتابع: “تقييد حرية المواطنين ليس الحل الصحيح أبدًا. تيليغرام يدافع عن حرية التعبير والخصوصية، مهما كانت الضغوط”.

ويأتي التحقيق الروسي في وقت لا يزال فيه دوروف يواجه تدقيقًا في الخارج، إذ يخضع أيضًا لتحقيق جارٍ في فرنسا منذ توقيفه في أغسطس 2024.

وكانت السلطات الفرنسية قد رفعت حظر السفر المفروض عليه في نوفمبر 2025، بعدما أشارت سابقًا إلى أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا.