الحيتان تبيع أكثر من 70 ألف بيتكوين تزامنا مع هبوط السوق

كشفت بيانات حديثة أن كبار المستثمرين في البيتكوين، المعروفين بالحيتان، قاموا بتقليص حيازاتهم بأكثر من 70,000 BTC خلال شهر واحد فقط، في خطوة زادت من الضغوط البيعية التي شهدها السوق مؤخرًا.

وبحسب المحلل “علي مارتينيز” نقلا عن بيانات “Glassnode”، فإن قيمة هذه الكمية تتجاوز 4.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، ما يعكس حجم التخارج الذي رافق موجة الهبوط الأخيرة.

وجاءت عمليات البيع بالتزامن مع تراجع سعر البيتكوين إلى 59,100 دولار في 5 يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2024.

كما ساهمت عوامل أخرى في زيادة الضغوط، من بينها التدفقات الخارجة من صناديق ETF، وبيع شركة “Strategy” لجزء من حيازاتها، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

ورغم هذا التراجع، استعادت عملة البيتكوين جزء من خسائرها وعادت للتداول فوق 64 ألف دولار، بينما يواصل المستثمرون مراقبة مستويات الدعم الرئيسية لتحديد ما إذا كان السوق قد سجل قاعه بالفعل أم أن المزيد من التقلبات لا تزال في الطريق.

اقرأ أيضا:

تحليل منصة “CryptoQuant”: سعر البيتكوين يقترب من القاع لكن مؤشرات الطلب لا تزال ضعيفة

هل يتجه سعر البيتكوين إلى 43 ألف دولار؟ مؤشر رئيسي يكشف أهم مستويات الدعم الحالية

