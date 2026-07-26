دليل المبتدئ إلى منصة BingX: شرح الإيداع والتداول خطوة بخطوة

تعد “BingX” واحدة من منصات تداول العملات الرقمية التي توفر واجهة سهلة للمبتدئين، مع إمكانية شراء العملات، إيداعها، والتداول الفوري أو عبر العقود الدائمة (Perpetual Futures).

في هذا الدليل سنتعرف على أساسيات استخدام المنصة بطريقة مبسطة، بدءا من الإيداع وحتى تنفيذ أول صفقة.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، ستجد في الصفحة الرئيسية زر Deposit / Buy Crypto أو يمكنك التوجه إلى خانة Assets ثم اختيار Deposit.

من خلال هذه الصفحة يمكنك:

إيداع عملات رقمية من محفظة أو منصة أخرى.

شراء العملات باستخدام البطاقة البنكية (في الدول المدعومة).

استخدام التداول من شخص إلى شخص (P2P) إذا كان متاحا في بلدك.

بعد الضغط على “Deposit Crypto” ستظهر قائمة العملات المدعومة.

اختر العملة التي تريد تحويلها، مثل:

USDT

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

وغيرها من العملات.

يفضل معظم المستخدمين استخدام USDT لأنه العملة الأكثر استخداما في التداول.

بعد اختيار العملة، ستطلب منك المنصة تحديد شبكة التحويل.

من أشهر الشبكات:

TRC20 (Tron) : رسوم منخفضة وسريعة.

: رسوم منخفضة وسريعة. BEP20 (BNB Smart Chain) : رسوم منخفضة أيضا.

: رسوم منخفضة أيضا. ERC20 (Ethereum): رسومها غالبا أعلى.

مهم جدا: يجب أن تكون شبكة الإرسال من المنصة أو المحفظة الأخرى مطابقة تماما للشبكة التي تختارها في BingX، وإلا قد تفقد أموالك.

بعد اختيار الشبكة اضغط على Get Address.

ستقوم المنصة بإنشاء عنوان محفظة خاص بحسابك على تلك الشبكة.

Screenshot

بعد ذلك:

انسخ عنوان المحفظة.

أو استخدم رمز QR.

ثم أرسل العملات من محفظتك أو من منصة أخرى إلى هذا العنوان.

بعد تأكيدات الشبكة ستظهر العملات في حسابك داخل BingX.

بعد وصول الرصيد يمكنك بدء التداول.

انتقل إلى تبويب Trade.

ستجد عدة أنواع من الأسواق مثل:

Spot

Perpetual Futures

Standard Futures

إذا كنت مبتدئ فمن الأفضل التعرف أولا على واجهة التداول قبل استخدام الرافعة المالية.

قبل تنفيذ الصفقة يجب تحديد نوع الأمر.

أكثر الأنواع استخداما هي:

Market

يقوم بتنفيذ الصفقة مباشرة بأفضل سعر متوفر في السوق.

وهو الخيار الأسهل للمبتدئين.

Limit

يتيح لك تحديد السعر الذي تريد الشراء أو البيع عنده، ولن يتم تنفيذ الصفقة إلا إذا وصل السوق إلى ذلك السعر.

إذا كنت تتداول في العقود الدائمة (Futures)، يمكنك تحديد الرافعة المالية.

كلما زادت الرافعة المالية:

زادت الأرباح المحتملة.

لكن زادت كذلك احتمالية الخسائر.

لذلك ينصح المبتدئون باستخدام رافعة منخفضة أو التعلم أولا قبل استخدام قيم مرتفعة.

بعد تحديد:

نوع الأمر.

قيمة الصفقة.

الرافعة المالية (إن وجدت).

يمكنك اختيار:

Open Long إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر.

إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر. Open Short إذا كنت تتوقع انخفاض السعر.

ومن الأفضل دائما استخدام أوامر Take Profit و Stop Loss لإدارة المخاطر.

تأكد دائما من اختيار شبكة الإيداع الصحيحة.

راجع عنوان المحفظة أكثر من مرة قبل إرسال أي عملات.

ابدأ بمبالغ صغيرة حتى تتعرف على المنصة.

لا تستخدم رافعة مالية مرتفعة في بداية تعلمك.

تعلم أساسيات إدارة المخاطر قبل الدخول في صفقات كبيرة.

توفر BingX تجربة استخدام بسيطة للمبتدئين، إذ يمكن إيداع العملات الرقمية خلال دقائق، ثم الانتقال مباشرة إلى التداول عبر واجهة سهلة ومنظمة.

ومع فهم أساسيات الإيداع، اختيار الشبكة الصحيحة، وأنواع أوامر التداول، يصبح البدء في استخدام المنصة أكثر سهولة.

التسجيل في منصة BingX

إذا كنت ترغب في إنشاء حساب على منصة BingX والبدء في تداول العملات الرقمية، يمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي:

التسجيل في BingX عبر رابط ArabBTC

هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا واجهت أي مشكلة أثناء التسجيل، أو احتجت إلى مساعدة في الإيداع، أو اختيار الشبكة المناسبة، أو استخدام المنصة، فلا تتردد في التواصل معنا عبر تيليغرام:

@arabbtcK

سنكون سعداء بالإجابة عن استفساراتك ومساعدتك في خطواتك الأولى على منصة BingX.