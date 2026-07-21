خروج 2.3 مليار دولار من العملات الرقمية المستقرة… ماذا يعني ذلك للبيتكوين؟

يتداول سعر البيتكوين حاليا فوق مستوى 60 ألف دولار، مقتربا من 165 يوم فوق هذه المنطقة السعرية، رغم صعوده سابقا فوق 80 ألف دولار لكن الزخم لم يستمرّ، وفقا المحلل “Darkfost”.

يرى ذات المحلل “Darkfost” أن غياب سيولة جديدة داخل سوق الكريبتو هو أحد الأسباب الرئيسية لعجز البيتكوين عن تكوين اتجاه صاعد أقوى.

نزيف العملات الرقمية المستقرة:

شهد احتياطي العملات الرقمية المستقرة في المنصات منذ بداية العام تراجع شبه متواصل، إذ فاقت التدفقات الخارجة التدفقات الواردة باستمرار.

حيث سجّلت بينانس وحدها نحو 1.55 مليار دولار من التدفقات الخارجة للعملات المستقرة خلال 30 يوم، بينما فقدت منصة “Bybit” ما مقداره 786 مليون دولار إضافية في الفترة نفسها — بإجمالي يقارب 2.3 مليار دولار للمنصتين معا خلال شهر واحد.

أوضح “Darkfost” أن تراجع الاحتياطي يعني استمرار انكماش السيولة الواردة وزيادة طلب المستثمرين، مضيفا أن المشاركين في السوق يسحبون عملاتهم المستقرة من المنصات بدل توظيفها في عملات، فيما قد يكون بعضهم يغادر السوق كليا.

ويرى أن هذا التموضع المتشائم يواصل تقييد السيولة المتاحة للبيتكوين، ما يمنعها من اختراق حقيقي فوق نطاق التماسك الطويل الذي يدور حول 60 ألف دولار.

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