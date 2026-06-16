منصة بينانس تعلن شطب أربعة أزواج تداول بـ USDC: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس أنها ستقوم بإزالة أربعة أزواج تداول بالهامش (Margin) مرتبطة بعملة USDC اعتبارا من 19 يونيو الساعة 06:00 صباحا بتوقيت UTC.

وتشمل الأزواج المتأثرة:

CVC/USDC

RPL/USDC

RVN/USDC

XAI/USDC

وأوضحت المنصة أنها ستغلق جميع المراكز المفتوحة على هذه الأزواج، وتنفذ تسوية تلقائية، إلى جانب إلغاء الأوامر المعلقة قبل حذفها نهائيا من منصة التداول بالهامش.

ودعت بينانس المستخدمين إلى إغلاق مراكزهم أو نقل أصولهم من حسابات الهامش إلى الحسابات الفورية (Spot) قبل موعد الشطب لتجنب أي خسائر محتملة.

هيمنة بينانس على عقود SpaceX الآجلة:

في سياق آخر، كشفت بينانس أنها تستحوذ على أكثر من 60% من حصة سوق عقود SpaceX الدائمة (SPCXUSDT)، ما يجعلها المنصة الأكبر لتداول هذا المنتج.

وسجلت عقود SPCXUSDT حجم تداول تجاوز 5.6 مليار دولار خلال 24 ساعة، فيما تخطى إجمالي حجم التداول 9 مليار دولار منذ إطلاق المنتج، لتصبح ثاني أكثر العقود تداولا على المنصة بعد عقود بيتكوين الدائمة (BTCUSDT).

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