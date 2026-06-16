شركة بلاك روك تطلق صندوق بيتكوين جديد يوزّع دخل شهري على المستثمرين

أعلنت “BlackRock” إطلاق صندوقها الجديد iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA)، والذي يهدف إلى منح المستثمرين تعرض للبيتكوين مع إمكانية تحقيق دخل دوري من خلال استراتيجية مالية تعتمد على بيع عقود الخيارات.

ويستثمر الصندوق في البيتكوين بشكل مباشر وعبر صندوق “IBIT” التابع لبلاك روك، بينما يقوم ببيع عقود شراء (Covered Calls) على جزء من حيازاته لتوليد عوائد يتم توزيعها على المستثمرين بشكل شهري.

وأكدت الشركة أن المنتج الجديد يستهدف المستثمرين الراغبين في الاستفادة من ارتفاع بيتكوين المحتمل، مع الحصول في الوقت نفسه على مصدر دخل إضافي.

ويأتي إطلاق “BITA” في ظل النمو المتسارع لصناديق الأصول الرقمية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه صندوق “IBIT”، أكبر صندوق بيتكوين فوري في السوق الأمريكية.

ورغم أن الاستراتيجية تساعد على تحقيق عوائد إضافية في الأسواق المستقرة أو الصاعدة بشكل معتدل، فإنها قد تحد من المكاسب المحتملة خلال موجات الصعود القوية للبيتكوين.

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