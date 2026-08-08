شركة "Bybit" تقاضي كوريا الشمالية و"Lazarus" بعد اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار

رفعت منصة “Bybit”، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية عالميا، دعوى مدنية أمام محكمة أمريكية ضد كوريا الشمالية ومكتب الاستطلاع العام التابع لها، إضافة إلى مجموعة “Lazarus”، على خلفية الاختراق الذي أدى إلى سرقة نحو 1.5 مليار دولار من أصول المنصة في فبراير 2025.

وبالتزامن مع الدعوى، حصلت “Bybit” على أمر قضائي مبدئي بتجميد بعض الأصول المسروقة التي لا تزال بحوزة أفراد وكيانات مجهولة وردت أسماؤهم في القضية كمدعى عليهم.

ويمنع الأمر القضائي نقل أو بيع الأصول المشمولة بالتجميد طوال فترة نظر القضية، بينما تسعى “Bybit” للحصول على إجراءات إضافية تساعدها في استعادة الأموال.

وكان اختراق “Bybit” قد أصبح أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية في التاريخ، بعدما استولى المهاجمون على أكثر من 400 ألف ETH وstETH بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار في ذلك الوقت.

وبحسب بيانات “Chainalysis”، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية نحو 6.75 مليار دولار من العملات الرقمية حتى الآن، مع اتهامات باستخدام جزء من هذه الأموال لتمويل برنامج الأسلحة في البلاد.

وأكدت “Bybit” أن الدعوى المدنية منفصلة عن التحقيقات الجنائية الجارية التي تجريها السلطات الأمريكية، مشيرة إلى أن هدفها هو استعادة الأصول المسروقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

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