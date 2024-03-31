شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقرات التموين عن شهر أبريل 2024 اعتبارا من غد الإثنين، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.



فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة فى ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، بجانب استمرار الوزارة على التعاقد فى شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود مخزون من جميع المنتجات طوال الوقت.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت بممارسة دولية على كمية 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر مايو 2024 في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية حيث تكفى أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6 أشهر.