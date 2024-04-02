شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: التنسيق المصرى الأردنى انعكس إيجابا على القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، إن العلاقات المصرية – الأردنية، علاقات استراتيجية تشهد على مدار الساعة تبادلًا للأفكار والرؤى ما بين القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وأضاف يوسف أيوب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن البيان الذى صدر عن لقاء اليوم فى الأردن وتم الإشارة إلى مجموعة من الأمور المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين، أو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يحدث فى قطاع غزة من خلال التأكيد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة للتهدئة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

تابع: التأكيد على وضع حل شامل للقضية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل المخططات التى يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو التهجير.

واختتم رئيس تحرير صوت الأمة مداخلته قائلًا: "شهدنا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن اتصالات وزيارات متبادلة بين الرئيس السيسى والملك عبد الله، وأيضا كان هناك تنسيق مستمر بداية من قمة القاهرة للسلام التى استضافتها القاهرة بعد أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة، وهذا التنسيق مستمر حتى هذه اللحظة مما انعكس إيجابيًا على القضية الفلسطينية بشكل عام، أهمها رفض مصر والأردن القاطع والحاسم لكل مخططات الاحتلال لدفع الفلسطينيين للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية لخارج أراضيهم".



