اشترى مخدرات قبل الواقعة.. ممثل النيابة بقضية فتاة الشروق: أفعال المتهم دفعتها للموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بواقعة وفاة حبيبة الشماع.

وتلا وكيل النائب العام نص إحالة سائق أوبر المتهم في قضية فتاة الشروق، في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

واتهم وكيل النائب العام، "محمود هاشم" 34 عاما سائق ومقيم بأوسيم محافظة الجيزة، بأنه في 21 / 2 / 2024 بدائرة قسم الشروق محافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه رغمًا عنها.

وكشفت النيابة في مرافعتها أن المتهم روع أمة بأكملها، واستغل سيارته لارتكاب جريمته، فما إن ركبت الضحية معه حتى بدأ في أفعاله الشنيعة، فدفعها للموت.

وأضافت النيابة أن المتهم شرع في خطف المجني عليها داخل سيارته، وما إن قفزت من سيارته، غادر موقعه وتناول مخدره بدون أن يشعر بهذه الروح الطيبة التي دفعت حياتها ثمنا لخطيئته.

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة قضية حبيبة الشماع، كيف لـ شابة في ريعان شبابها أن تهم بالقفز من سيارة مسرعة على طريق مسرع غير أنها فضلت الموت على أفعال المتهم.

واصل ممثل النيابة: أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه يتعاطى المخدرات قائلا - أنا بشرب تفاريح - شربت قبل الواقعة بأسبوع وكمان اشتريت قبل الواقعة بكام يوم.

تابع: ستطاردك روح حبيبة في كل مكان سيطاردك شكل وجهها وهي في آخر اللحظات.

أمر إحالة المتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود .ه" - سائق أوبر 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 حصر تحقيق والعقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

أولا، الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة أيمن" وذلك بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

ثانيا؛ حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثالثا؛ قاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير مقررات رسمية.

في وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة في بيانها أنه ثبت سؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.