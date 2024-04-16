شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المصري إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حتى الآن 2.2 مليون طن منتجات زراعية، وحققت حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.

‎وأضاف موسى أن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد فتح 95 سوقا تجارية للصادرات الزراعية المصرية خلال العشر أعوام الماضية اهمها السوق الياباني الذي يعد اصعب الأسواق من حيث اشتراطات استقباله للسلع الزراعية، ‎مصر تصدر ما يقرب من 400 سلعة زراعية.

‎أوضح موسى أن مصر تصدر ما يقرب من 400 ‏سلعة زراعية لنحو 160 دولة حول العالم، وما يتم تصديره حالياً هو الفائض عن احتياج السوق المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل البطاطس والموالح والفراولة، وغيرها من المنتجات.

‎أشار موسى إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.